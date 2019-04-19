«Я сбриваю этого зверя». Джейсон Момоа попрощался со своей бородой

Исполнитель роли Аквамена и кхала Дрого из «Игры престолов» Джейсон Момоа сбрил свою знаменитую бороду — впервые за семь лет. Весь процесс был снят на камеру. Ролик с преображением Момоа выложили на его ютьюб-канал под заголовком «Прощай, кхал Дрого».

Jason Momoa

«Я сбриваю этого зверя, ведь настала пора меняться. Меняться к лучшему. Для моих детей, для ваших детей. Для всего мира. Давайте изменимся к лучшему — для здоровья нашей планеты», — написал актер в подписи к видео.

Таким образом Момоа попытался привлечь внимание к проблеме переработки пластика. Актер призвал зрителей пить воду из алюминиевых бутылок (их можно переработать и использовать снова), а не из пластиковых, которые загрязняют окружающую среду.