Компания Microsoft представила 1 ноября версию игровой консоли Xbox One X — на ее корпусе изображен череп смертоносного киборга Rev-9 из фильма «Терминатор: Темные судьбы». Когда пользователь включает устройство, на приставке загорается красный глаз нового терминатора.

Xbox с черепом терминатора выпустят ограниченным тиражом. Консоль можно выиграть, участвуя с 1 по 15 ноября в конкурсе Xbox, который проводят в твиттере. Правила описаны в твите Xbox, опубликованном ниже.

В предверии выхода фильма «Терминатор: Темные судьбы» в октябре в файтинге Mortal Kombat 11 появился Арнольд Шварценеггер в образе постаревшего терминатора T-800.

Сам же фильм, вышедший в России 31 октября, судя по всему, не сравнится с первыми частями истории Джеймса Кэмерона о терминаторе.