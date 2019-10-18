Сибирские энергетики сняли пародию на песню «Пчеловод». В клипе они танцуют и гладят трубы, пока жильцы кидаются носками

Работники Сибирской генерирующей компании (СГК) выпустили пародию на песню RASA «Пчеловод». В оригинале было вот так: «Ты пчела — я пчеловод, а мы любим мед» (а также «Бж-ж… Бж-ж… Бж-ж… Мы просто пчелы»). В пародии сибирских энергетиков поется о подготовке к отопительному сезону: «Идет тепло в трубопровод, чтоб согреть народ. Как же нам везет — жарко круглый год».

В клипе на песню снялись настоящие сотрудники СГК, но музыканта привлекли со стороны. По сюжету герои видео живут в трубах, танцуют в сварочных масках и нежно гладят трубы. Клип заканчивается дождем из конфетти и кадрами жильцов, которые наконец дождались отопления (и тут же начали раздеваться и выкидывать носки).

Это уже не первая пародия сибирских энергетиков. До этого они выпустили клип на песню «Panda E» — тоже об отопительном сезоне.

Сибирская генерирующая компания

Песня «Нам нужна труба» у них тоже есть — это пародия на группу «Тату».

Сибирская генерирующая компания

Да и в челлендже с танцами «Skibidi» сибирские энергетики тоже участвовали.

Сибирская генерирующая компания