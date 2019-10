Борис Джонсон теперь не только премьер-министр Великобритании, но и бюст из сливочного масла. В нем целых 100 тысяч килокалорий

Пруденс Стейт заканчивает работу над бюстом Бориса Джонсона Rex / Vida Press

В лондонском районе Вестминстер 16 октября появился 15-килограммовый бюст премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вылепленный из сливочного масла. По подсчетам Mashable, в бюсте содержится около ста тысяч килокалорий (по невыясненным причинам материал удалили с сайта).

Скульптор Пруденс Стейт потратила пять дней на то, чтобы достоверно изобразить Джонсона. Свою работу она назвала «Масляный Борис». Стейт выбрала Джонсона за его узнаваемое и крайне выразительное лицо. После установки бюста Стейт сфотографировалась с хлебом с маслом и «Масляным Борисом».

Премьер-министра вылепили в честь выхода книги «Ripleyʼs Believe It or Not!» — сборника забавных, странных и просто страшных историй со всего мира. Бюст Джонсона точно входит в эту категорию.