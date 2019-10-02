Последние годы британский режиссер Гай Ричи, снявший криминальные комедии «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», занимался в основном блокбастерами вроде «Шерлока Холмса», «Агентов А.Н.К.Л.» или недавнего «Аладдина».

Но, похоже, Ричи все же вернулся к истокам. Трейлер его нового фильма «Джентльмены» напоминает о ранних работах режиссера. Это криминальная комедия об американском экспате Микки Пирсоне (Мэттью Макконахи), разбогатевшем на продаже марихуаны в Лондоне. Герой Макконахи решает выйти из игры, что в итоге приводит к переполоху среди его друзей и конкурентов, которые тут же пытаются прибрать к рукам империю Пирсона.

STX Entertainment

Ричи собрал в «Джентльменах» звезд вроде Хью Гранта, Чарли Ханнэма («Сыны анархии»), Колина Фаррелла и Мишель Докери («Аббатство Даунтон»).

Российская премьера намечена на 13 февраля 2020 года.