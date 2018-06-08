«Это Андрей. Он будущее российского футбола»: Гай Ричи снял рекламу к ЧМ-2018

Обновлено: украинские журналисты выяснили, что кадры с «будущим российского футбола» Андреем были сняты в Киеве. На это указывают дома, показанные в ролике, а также автомобильные номера и магнитик с надписью «З днем закоханих» на холодильнике.

Режиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для бренда наушников Beats, принадлежащего Apple. И хотя в видео это напрямую не упоминается, его выход, очевидно, приурочен к чемпионату мира по футболу, который начнется в России 14 июня. В рекламе снялись футболисты Неймар, Гарри Кейн, Месут Озил и Бенжамен Менди, а также Федор Смолов, Тьерри Анри и теннисистка Серена Уильямс.

Главный герой рекламы — юный россиянин Андрей, который выходит во двор поиграть с мячом, но сталкивается с хулиганами. Закадровый голос (ролик озвучивал актер Пол Андерсон) называет Андрея «будущим российского футбола», который вдохновляется историями успешных футболистов.