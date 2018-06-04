ФИФА показала ролик-заставку к ЧМ-2018. Звезды на башнях московского Кремля заменили на кресты

ФИФА опубликовала официальную телевизионную заставку чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В видео показаны российские достопримечательности: храм Василия Блаженного, Большой театр, памятник «Родина-мать зовет!» и другие. По словам представителей ФИФА, авторы ролика вдохновлялись пасхальными яйцами Фаберже, которые создавались для царского дома Романовых.

Пользователи ютьюба из России заметили, что в видео есть ошибка: звезды на башнях московского Кремля заменили на православные кресты. Кремль появляется на 28-й секунде.

DeFFReiko

Дополнение. Пресс-секретарь ФИФА заявил, что неточность исправят. «Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время», — сообщил он.