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«Добро пожаловать в Новгодор»: баннер к чемпионату мира в нижегородском аэропорту

Meduza
13:59, 28 апреля 2018

Журналист Дмитрий Блинников 28 апреля опубликовал в твиттере фотографию из нижегородского аэропорта «Стригино». На снимке видно баннер в зоне выдачи багажа, который гласит «Добро пожаловать в Нижний Новгодор». Судя по всему, баннер разместили в преддверии чемпионата мира по футболу.

В твиттере отметили, что «Нижний Новгодор» звучит как топоним из «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. «Нижний Новгодор, что в предместьях Мордора», — написал один из пользователей.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, справка о Нижнем Новгороде, где будут проходить матчи, сопровождается фотографиями Великого Новгорода.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
Футбольные матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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