«Добро пожаловать в Новгодор»: баннер к чемпионату мира в нижегородском аэропорту

Журналист Дмитрий Блинников 28 апреля опубликовал в твиттере фотографию из нижегородского аэропорта «Стригино». На снимке видно баннер в зоне выдачи багажа, который гласит «Добро пожаловать в Нижний Новгодор». Судя по всему, баннер разместили в преддверии чемпионата мира по футболу.

BREAKING: FIFA приняла решение перенести матчи мундиаля в новый город!



В НИЖНИЙ НОВГОДОР pic.twitter.com/eiSyLWWNUU — dmitriy blinnikov (@discojournalist) April 28, 2018

В твиттере отметили, что «Нижний Новгодор» звучит как топоним из «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. «Нижний Новгодор, что в предместьях Мордора», — написал один из пользователей.

В Новгодор туда и обратно (Не изданное. Дж. Р. Р. Толкин

) — Юрий Тюмин (@tyumin_com) April 28, 2018

Ранее пользователи соцсетей заметили, что в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, справка о Нижнем Новгороде, где будут проходить матчи, сопровождается фотографиями Великого Новгорода.