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«Этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов»: в твиттере обсуждают девиз сборной России на ЧМ-2018

Meduza
14:07, 24 мая 2018

ФИФА объявила итоги голосования болельщиков, выбиравших девизы для каждой из 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Сборной России достался лозунг «Играй с открытым сердцем» — он будет украшать в том числе автобус команды.

В русскоязычной части твиттера девиз встретили с недоумением: одни пользователи отмечали, что слоган скорее подходит кардиохирургам, а другие не понимали, почему в нем нет ни слова про игру ногами.

Некоторые пользователи предлагали новые версии девиза, не связанные с оригинальным слоганом.

Мохаммед Салах — лучший нападающий чемпионата Англии. В составе сборной Египта будет играть в матче против сборной России

Некоторые обратили внимание на девизы других стран, участвующих в ЧМ-2018. Самый лаконичный — у Польши.

Фото в анонсе: Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA

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