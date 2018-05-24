«Этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов»: в твиттере обсуждают девиз сборной России на ЧМ-2018

ФИФА объявила итоги голосования болельщиков, выбиравших девизы для каждой из 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Сборной России достался лозунг «Играй с открытым сердцем» — он будет украшать в том числе автобус команды.

В русскоязычной части твиттера девиз встретили с недоумением: одни пользователи отмечали, что слоган скорее подходит кардиохирургам, а другие не понимали, почему в нем нет ни слова про игру ногами.

А вот и девиз сборной на Чемпионате Мира



Играй с открытым сердцем



И холодными ногами pic.twitter.com/5Zbi6bqWYl — dmitriy blinnikov (@discojournalist) May 24, 2018

Девизом сборной России на чемпионате мира по футболу станет слоган «Играй с открытым сердцем»



Сдается мне, этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов. — Bob Farber (@Bobchensk) May 24, 2018

Играй с открытым сердцем, уходи с закрытым кошельком. — Alex (@izmaleks) May 24, 2018

Играй с открытым сердцем, смотри с увеличенной печенью. — В. Перестукин (@perestookin) May 24, 2018

новый девиз сборной России - «Играй с открытым сердцем»



вообще-то играть надо с умом. и ногами. сердце ни при чем. — Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 24, 2018

Играй с открытым сердцем — девиз сборной России по футболу pic.twitter.com/FbZpOjIN7M — РИП Новости (@riarip) May 24, 2018

Девиз национальной команды России на ЧМ2018 — «Играй с открытым сердцем».



По-моему «Играй с открытым карманом» лучше подойдет — Вдумчивый котик (@KovenantRus) May 24, 2018

Это не девиз. Это оправдание. — Благомир (@blagomir_) May 24, 2018

Некоторые пользователи предлагали новые версии девиза, не связанные с оригинальным слоганом.

Выбран девиз сборной: Играй с открытым сердцем.

Я понимаю, что ребята в кривоногости своей не виноваты, это мы систему такую поддерживаем, однако, наша сборная достигла исторического дна. Так низко мы ещё не были. Поэтому предлагаю: ни шагу назад - нас всех там ждёт заград-отряд — dArK sIdE (@PochtaOtpravka) May 24, 2018

"невыход из группы еще не трагедия" - Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу https://t.co/rHkA3EYD70 — Захаров Игорь (@sahar234) May 24, 2018

Наш девиз: "Нам не стыдно! Ведь мы играли не для вас! И то, что мы не оправдали ваших надежд - ваша проблема." — Долбоящер (@terraptorr) May 24, 2018

ВСЁ ПРО***ТЬ - ЭТО ТОЖЕ ДАР! - вот их девиз. — Астафьев Олег (@OLEG_ASTAFYEV) May 24, 2018

Девиз сборной России на ЧМ: давайте дисквалифицируем Салаха! — Soccer365.ru (@soccer365ru) May 24, 2018

>Выбран девиз сборной России на чемпионате мира – 2018!



Сделали что смогли! — историк-алкоголик (@AlcoHistory) May 24, 2018

Девизом сборной России на ЧМ-2018 будет фраза «Не стреляйте в футболиста, он играет как умеет!» — Во///дь™ (@subb_Zer0) May 24, 2018

Лучше бы их девизом стал - Победа или смерть! — АндрейКонстантинович (@Andronlkas) May 24, 2018

А с девизом "Забей гол в чужие ворота" не пробовали играть? — Юкка (@vaju01) May 24, 2018

Больше бы подошёл слоган Аршавина - "Ваши ожидания - ваши проблемы". — Михаил (@MKuropatkin) May 24, 2018

Некоторые обратили внимание на девизы других стран, участвующих в ЧМ-2018. Самый лаконичный — у Польши.