«Этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов»: в твиттере обсуждают девиз сборной России на ЧМ-2018
ФИФА объявила итоги голосования болельщиков, выбиравших девизы для каждой из 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Сборной России достался лозунг «Играй с открытым сердцем» — он будет украшать в том числе автобус команды.
В русскоязычной части твиттера девиз встретили с недоумением: одни пользователи отмечали, что слоган скорее подходит кардиохирургам, а другие не понимали, почему в нем нет ни слова про игру ногами.
А вот и девиз сборной на Чемпионате Мира— dmitriy blinnikov (@discojournalist) May 24, 2018
Играй с открытым сердцем
И холодными ногами pic.twitter.com/5Zbi6bqWYl
Девизом сборной России на чемпионате мира по футболу станет слоган «Играй с открытым сердцем»— Bob Farber (@Bobchensk) May 24, 2018
Сдается мне, этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов.
Играй с открытым сердцем, уходи с закрытым кошельком.— Alex (@izmaleks) May 24, 2018
Играй с открытым сердцем, смотри с увеличенной печенью.— В. Перестукин (@perestookin) May 24, 2018
новый девиз сборной России - «Играй с открытым сердцем»— Aleksey Shaburov (@lierr_A) May 24, 2018
вообще-то играть надо с умом. и ногами. сердце ни при чем.
Играй с открытым сердцем — девиз сборной России по футболу pic.twitter.com/FbZpOjIN7M— РИП Новости (@riarip) May 24, 2018
Девиз национальной команды России на ЧМ2018 — «Играй с открытым сердцем».— Вдумчивый котик (@KovenantRus) May 24, 2018
По-моему «Играй с открытым карманом» лучше подойдет
Это не девиз. Это оправдание.— Благомир (@blagomir_) May 24, 2018
Некоторые пользователи предлагали новые версии девиза, не связанные с оригинальным слоганом.
Выбран девиз сборной: Играй с открытым сердцем.— dArK sIdE (@PochtaOtpravka) May 24, 2018
Я понимаю, что ребята в кривоногости своей не виноваты, это мы систему такую поддерживаем, однако, наша сборная достигла исторического дна. Так низко мы ещё не были. Поэтому предлагаю: ни шагу назад - нас всех там ждёт заград-отряд
"невыход из группы еще не трагедия" - Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу https://t.co/rHkA3EYD70— Захаров Игорь (@sahar234) May 24, 2018
Наш девиз: "Нам не стыдно! Ведь мы играли не для вас! И то, что мы не оправдали ваших надежд - ваша проблема."— Долбоящер (@terraptorr) May 24, 2018
ВСЁ ПРО***ТЬ - ЭТО ТОЖЕ ДАР! - вот их девиз.— Астафьев Олег (@OLEG_ASTAFYEV) May 24, 2018
Девиз сборной России на ЧМ: давайте дисквалифицируем Салаха!— Soccer365.ru (@soccer365ru) May 24, 2018
>Выбран девиз сборной России на чемпионате мира – 2018!— историк-алкоголик (@AlcoHistory) May 24, 2018
Сделали что смогли!
Девизом сборной России на ЧМ-2018 будет фраза «Не стреляйте в футболиста, он играет как умеет!»— Во///дь™ (@subb_Zer0) May 24, 2018
Лучше бы их девизом стал - Победа или смерть!— АндрейКонстантинович (@Andronlkas) May 24, 2018
А с девизом "Забей гол в чужие ворота" не пробовали играть?— Юкка (@vaju01) May 24, 2018
Больше бы подошёл слоган Аршавина - "Ваши ожидания - ваши проблемы".— Михаил (@MKuropatkin) May 24, 2018
Некоторые обратили внимание на девизы других стран, участвующих в ЧМ-2018. Самый лаконичный — у Польши.
Девиз Польши на #ЧМ2018 – «Вперёд, Польша!» https://t.co/c0hDvCwM72 pic.twitter.com/EcMDGn6Zs5— Чемпионат (@championat) May 24, 2018
Девиз сборной Германии по футболу на ЧМ-2018:— Huaman Federico (@iFederico) May 24, 2018
"ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ НАПИШЕМ ИСТОРИЮ".
Спасибо, писали уже.
Фото в анонсе: Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA