«Играй с открытым сердцем». Российская сборная получила девиз на ЧМ-2018

Девизом сборной России на чемпионате мира по футболу станет слоган «Играй с открытым сердцем». В частности, эта фраза будет украшать автобус российской сборной.

Девизы для команд всех 32 стран-участниц ЧМ-2018 выбирались с помощью голосования болельщиков на сайте ФИФА. Для российской сборной также предлагались варианты «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Итоги голосования были подведены 24 мая.