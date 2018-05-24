«Играй с открытым сердцем». Российская сборная получила девиз на ЧМ-2018
Девизом сборной России на чемпионате мира по футболу станет слоган «Играй с открытым сердцем». В частности, эта фраза будет украшать автобус российской сборной.
Девизы для команд всех 32 стран-участниц ЧМ-2018 выбирались с помощью голосования болельщиков на сайте ФИФА. Для российской сборной также предлагались варианты «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Итоги голосования были подведены 24 мая.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.