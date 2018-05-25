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«Live it Up»: Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выпустили официальную песню ЧМ-2018

Meduza
10:13, 25 мая 2018

Американский певец Ники Джем опубликовал официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года. Композиция «Live It Up» была записана совместно с актером Уиллом Смитом и певицей Эрой Истрефи из Косово. Также над песней работал американский продюсер Дипло.

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В прошлые годы официальными песнями ЧМ были «Waka Waka» Шакиры и «The Cup of Life» Рики Мартина. Их исполняли в финале чемпионата.

В середине мая уругвайская певица Наталия Орейро представила неофициальную песню для чемпионата. «United by Love» записана на трех языках — английском, русском и испанском.

Warner Música

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Фото в анонсе: Jarno Kuusinen / Vida Press

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Фото в анонсе: Jarno Kuusinen / Vida Press

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