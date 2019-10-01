«Это меня они должны бояться». Марго Робби ругает Джокера и угрожает бандитам в трейлере «Хищных птиц»

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала дебютный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», который входит в киновселенную DC.

После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн (Марго Робби) рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски (Юэн Макгрегор). В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например, Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.

Российская премьера «Хищных птиц» намечена на 6 февраля 2020 года.

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures