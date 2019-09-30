Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел». Судя по всему, главные герои наконец покинут родной город

Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон сериала «Очень странные дела» — и заодно опубликовал первый тизер. В видео показано параллельное измерение под названием Обратная сторона, где живут монстры, с которыми сражаются главные герои.

Stranger Things

Еще в ролике можно увидеть табличку с надписью «Добро пожаловать в Хоукинс» (место действия сериала). Анонс в конце тизера ясно дает понять, что в следующем сезоне «Очень странных дел» персонажи наконец выберутся за пределы родного города: «Мы больше не в Хоукинсе». На это намекали в финальном эпизоде предыдущего сезона шоу. Дата выхода и список участвующих в нем актеров пока не объявлены.