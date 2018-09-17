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Шериф из «Очень странных дел» поспорил с фанаткой, пообещав провести ее свадьбу за много-много ретвитов. Набрал. ⚡Провел. ✅ Герой! 🤠

Meduza
11:51, 17 сентября 2018

В январе актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Джима Хоппера из фантастического сериала «Очень странные дела», поспорил со своей подписчицей в твиттере. Она спросила у него, что нужно сделать, чтобы Харбор провел ее свадебную церемонию, которая должна была состояться в сентябре.

В ответ он озвучил «ценник» в 125 тысяч ретвитов — за такое количество репостов он согласится исполнить просьбу. При этом актер выдвинул ряд дополнительных условий: он сам выберет и зачитает любовное послание, церемония не должна помешать съемкам третьего сезона «Очень странных дел», первый кусочек торта достанется ему и только ему.

Запись Харбора набрала более 132 тысяч ретвитов — даже больше, чем требовалось. Какое-то время артист ничего не писал про уговор, но 15 сентября выложил в твиттер фотографию с церемонии. Актер отправился в Спрингфилд, штат Иллинойс, и провел свадьбу своей поклонницы в образе шерифа Джима Хоппера.

«Эй, интернет. Знаю, давненько [я ничего не писал про свадебный уговор]. Держался в стороне — мне требовалось пространство. Наверное, вы понимаете, о чем я. Но в это время я думал о вас и всех ваших ретвитах. Так что я и ребята из Спрингфилда, штат Иллинойс, исполнили все, что пообещали несколько месяцев назад»

Ранее Харбор уже устраивал публичные споры на ретвиты. Именно так он оказался в Антарктике, где станцевал с пингвинами.

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