Шериф из «Очень странных дел» поспорил с фанаткой, пообещав провести ее свадьбу за много-много ретвитов. Набрал. ⚡Провел. ✅ Герой! 🤠

В январе актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Джима Хоппера из фантастического сериала «Очень странные дела», поспорил со своей подписчицей в твиттере. Она спросила у него, что нужно сделать, чтобы Харбор провел ее свадебную церемонию, которая должна была состояться в сентябре.

В ответ он озвучил «ценник» в 125 тысяч ретвитов — за такое количество репостов он согласится исполнить просьбу. При этом актер выдвинул ряд дополнительных условий: он сам выберет и зачитает любовное послание, церемония не должна помешать съемкам третьего сезона «Очень странных дел», первый кусочек торта достанется ему и только ему.

Запись Харбора набрала более 132 тысяч ретвитов — даже больше, чем требовалось. Какое-то время артист ничего не писал про уговор, но 15 сентября выложил в твиттер фотографию с церемонии. Актер отправился в Спрингфилд, штат Иллинойс, и провел свадьбу своей поклонницы в образе шерифа Джима Хоппера.

Hey internet. I know it’s been awhile. I retreated. Needed some space. You probably get it. But I’ve been thinking about ya in the interim. And all your retweets. And so me and some fun folks in Springfield, Illinois made good on our promise we made all those months ago. pic.twitter.com/fZK8zNMQSi — David Harbour (@DavidKHarbour) September 16, 2018

Ранее Харбор уже устраивал публичные споры на ретвиты. Именно так он оказался в Антарктике, где станцевал с пингвинами.