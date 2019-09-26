Boston Dynamics начала поставлять роботов-собак SpotMini. Говорят, они стоят как новая машина

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Компания Boston Dynamics объявила о начале поставок роботов-собак SpotMini.

На своем ютьюб-канале компания опубликовала промовидео с характеристиками робота. Он может бегать со скоростью 1,6 метра в секунду и работать при температурах от -20 до 45 градусов Цельсия. SpotMini имеет 360-градусные камеры, обеспечивающие полный обзор, он водо- и пыленепроницаемый.

Spot Launch BostonDynamics

В открытую продажу SpotMini пока не поступит. Первая ограниченная партия (сейчас у компании есть 20 готовых роботов) будет отгружена крупным компаниям, работающим в области строительства, энергетики и обеспечения общественной безопасности. Например, робот сможет искать утечки газа и составлять подробные планы аварийных зданий, куда людям заходить опасно.

Стоимость SpotMini не раскрывается. Эксперты CNN предположили, что робот будет стоить «как новая машина».

В ближайшей перспективе Boston Dynamics планирует изготовить как минимум тысячу роботов. На сайте компании можно оставить заявку на покупку SpotMini.