Бывший вокалист Blink-182 Том Делонг в последние несколько лет занимается поисками внеземной жизни — и даже называет себя «безумным уфологом». В 2015 году он основал организацию To the Stars Academy of Arts and Sciences (TTSA), которая изучает НЛО. Организация впервые громко заявила о себе в 2017 году. Тогда TTSA с разницей в несколько месяцев опубликовала три ролика с неопознанными объектами, якобы сделанные ВМС США. И вот теперь, два года спустя, военные подтвердили — все три видео действительно были подлинными.

Go Fast: Official USG Footage of UAP for Public Release To The Stars Academy of Arts & Science

Ролики сняты в 2004 и 2015 годах. На них некие объекты на высокой скорости выполняют сложные маневры, недоступные ни самолетам, ни дронам, ни какой-либо другой технике. В 2017 году TTSA назвала их первым официальным свидетельством существования НЛО, предоставленным правительством США. The Washington Post и The New York Times утверждали, что эти видео передал бывший сотрудник Пентагона, но в самом ведомстве это не комментировали.

Сейчас официальный представитель ВМС США Джозеф Градишер признал, что видео действительно были сделаны военными. Он также отметил, что ролики не предназначались для публикации.

FLIR1: Official UAP Footage from the USG for Public Release To The Stars Academy of Arts & Science

Градишер подчеркнул — нельзя утверждать, что изображенные на видео объекты принадлежат инопланетянам. Военные официально называют такие объекты «неопознанными воздушными явлениями», тем самым подчеркивая, что на видео могли запечатлеть неизученные атмосферные феномены.