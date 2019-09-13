В Сибири ученика хотели выгнать из школы из-за прически как у Златана Ибрагимовича. Теперь за него весь российский футбол

В начале сентября руководство школы в в Красноярском крае осудило 10-летнего ученика четвертого класса Прохора Ильиных из-за его прически. Мальчик с трех лет играет в футбол, выступает за детскую команду, а его кумир — Златан Ибрагимович. Поэтому Прохор сделал такую же прическу как у Ибрагимовича, собрав волосы в хвост. Администрации школы это не понравилось: Ильиных предложили либо сменить прическу, либо перейти на домашнее обучение. За четвероклассника заступились в местном министерстве образования, признав, что отстранение от занятий недопустимо.

Многие пользователи инстаграма стали просить Златана Ибрагимовича поддержать Прохора Ильиных — в его аккаунте опубликованы десятки сообщений об этом. Правда, Ибрагимович на них не ответил. Зато школьника поддержали российские футболисты и тренеры.

Алексей Смертин

Бывший капитан сборной России по футболу и сотрудник Российского футбольного союза Алексей Смертин записал видеообращение в поддержку Прохора Ильиных. «Прохор, я тоже из Сибири, и всю жизнь носил длинные волосы. И таким меня запомнили болельщики по всему миру», — сказал он. Смертин пригласил его на матч ЦСКА — «Спартак» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и на отборочный матч Евро-2020 между Россией и Шотландией. Смертин уверен, что красноярский школьник в будущем сам дебютирует в ЮФЛ. «Всем мир, футбол и длинные волосы», — закончил свое обращение Смертин.

Юрий Семин

Тренер клуба «Локомотив» Юрий Семин предложил Прохору «простить взрослых людей», которые оказались не правы, и предложил ему «вырасти в нового Ибрагимовича» и приходить играть за «Локомотив».

Организаторы Евро-2020 в Петербурге

В официальном аккаунте Евро-2020 в Петербурге опубликовали серию фотографий футболистов с экстравагантными прическами, среди которых оказался и Прохор Ильиных. «Сегодня День парикмахера! Прическа — способ самовыражения. Поле — возможность доказать. Прохор, будь собой и следуй за мечтой!» — говорится в сообщении.

Василий Уткин

Спортивный комментатор Василий Уткин выложил в инстаграме видео с матча, в котором Прохор Ильиных забил гол. «Мало того, что он прав, он еще и одной крови с нами. Отстаньте от парня», — заявил Уткин.

Сборная России и ЮФЛ

Сборная России по футболу опубликовала обращение Алексея Смертина и пожелала школьнику «стать крутым футболистом вне зависимости от прически». В Юношеской футбольной лиге, в свою очередь, заявили, что всегда выступают «за юношеский креатив, красивый футбол и самые разные прически».

Бонус. Мама Прохора Ильиных

Мама школьника записала обращение, в котором поблагодарила всех, кто поддержал ее сына: «Мы отстояли нашу прическу. Спасибо всем большое».

Александр Бакланов