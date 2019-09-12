Красноярскому школьнику предложили перейти на домашнее обучение из-за прически под Златана Ибрагимовича. СК начал проверку
Следственный комитет по Красноярскому краю начал доследственную проверку из-за конфликта, возникшего между администрацией школы в Сосновоборске и учеником четвертого класса.
По данным следствия, 5 сентября учительница сделала школьнику замечание из-за его прически. Как уточняет проект «Борус», обесцвеченные волосы мальчика собраны в хвостик, как у футболиста Златана Ибрагимовича. Преподаватель потребовала сменить прическу, поскольку она «не по уставу» школы — устав запрещает «экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие неестественные цвета», пишет издание Baza.
Со школьником поговорила завуч, которая показала ему распечатку статьи «Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки?». В материале пучок волос сравнивают с прической «Гитлерюгенд», а также называют «последним этапом в серии гендерного переопределения», поскольку раньше пучок «традиционно рассматривался как элемент женского стиля».
Администрация школы в разговоре с родителями предложила перевести ученика на домашнее обучение, если они не выполнят требование педагога, сообщили в СК. Следователи решили проверить, насколько правомерны требования представителей школьной администрации и не превысили ли они свои должностные полномочия.