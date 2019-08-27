Россия потратит шесть миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020 в Петербурге

Затраты на проведение в Санкт-Петербурге четырех матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году, предварительно оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ «О программе подготовки организации российской части турнира».

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи примут 12 городов в разных странах Европы. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал (3 июля).

Летом 2018 года в России прошел чемпионат мира по футболу. Затраты на проведение ЧМ-2018, по оценке оргкомитета, составили 688 миллиардов рублей. При этом суммарное влияние турнира на ВВП России за пять лет составило, по оценке оргкомитета, 952 миллиарда рублей.