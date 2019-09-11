На ютьюбе вышел новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», в котором ведущая Ксения Собчак взяла интервью у голливудского режиссера Квентина Тарантино.

ТАРАНТИНО И СОБЧАК: о сексе в Голливуде, Мединском в Кремле и выборах в Мосгордуму Ксения Собчак

Интервью было взято в августе, во время приезда Тарантино в Москву не премьеру своего фильма . Это был первый визит режиссера в Россию за 15 лет.

Собчак призналась, что никогда не сталкивалась с такими сложностями при согласовании вопросов для интервью. «На пресс-конференции Путина мы так не согласовывали вопросы, как в этот раз. Про отношение к российское власти нельзя задавать вопросы, про любовниц — ни в коем случае, про движение #MeToo — и то нельзя спрашивать», — заявила она.

В итоге интервью с Тарантино заняло 10 минут. Собчак спросила, кому бы он отдал «Оскар» — Леонардо Ди Каприо или Брэду Питту, как Роман Полански отреагировал на съемки фильма про свою убитую жену, почему Брюс Ли показан в фильме комичным персонажем, понравился ли Тарантино Кремль и хочет ли он снять фильм про Россию.