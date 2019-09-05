В Великобритании пилот не пришел на рейс. Вместо него за штурвал сел пассажир, который очень хотел в отпуск ✈️

Британец Майкл Брэдли 2 сентября вместе с женой и маленьким сыном отправился в отпуск. Он должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте рейсом авиакомпании easyJet. Но выяснилось, что пилота нет на месте. Сбой во французской системе контроля за воздушным пространством, произошедший 1 сентября, нарушил расписание полетов (и график работы экипажей) многих европейских авиакомпаний, включая easyJet. Тогда Брэдли взял все в свои руки — и сел за штурвал самолета.

Брэдли — лицензированный пилот, работающий на easyJet. Его жена, заранее узнавшая о возможных задержках рейсов, уговорила супруга взять с собой лицензию пилота. Брэдли позвонил в easyJet, представился и предложил подменить капитана. В компании пообещали подумать и перезвонить. На принятие решения ушло меньше минуты — Брэдли ответили согласием.

В итоге пилоту пришлось вести самолет в обычной одежде, без униформы. Капитан сам подшучивал над своим видом во время объявления в салоне самолета: «Если вы не имеете ничего против того, что ваш пилот сегодня выглядит вот так, то мы все же полетим в Аликанте». Слова Брэдли встретили аплодисментами.