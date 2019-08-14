Американец похвастался, как летел коммерческим рейсом в гордом одиночестве. Но его подписчикам оказался интереснее второй пилот 💔

Сценарист, режиссер и сооснователь сайта CollegeHumor Винсент Пиони оказался единственным пассажиром рейса авиакомпании Delta из Аспена в Солт-Лейк-Сити. Видео о том, как проходил полет в «частном» самолете, он запостил в твиттере.

Объявление о посадке у гейта было необычным: «Будет ли единственный пассажир рейса столь любезен пройти на посадку?». По пути к самолету Пиони пообщался с сотрудницей аэропорта:

— Были ли в вашей карьере случаи, когда пассажир летел совсем один?

— Да.

— Что ж, тогда я это не выложу.

Перед вылетом в багажный отсек самолета погрузили балласт, чтобы набрать достаточный вес. Бортпроводница попросила Винсента оставаться на закрепленном за ним месте (на котором даже нельзя было вытянуть ноги — так себе частный самолет). Но он отправился в кабину к пилотам, чтобы поблагодарить их.

И тут Винсент, кажется, безнадежно потерял внимание аудитории:

Свою порцию любви получил и командир:

Почему авиакомпания просто не отменила рейс, на который продала всего один билет? Потому что в дальнейшем этот самолет был нужен для других рейсов, и в данном случае — для полета из Солт-Лейк-Сити. Если бы рейс был отменен, и самолет не оказался в нужном месте в нужное время, то у авиакомпании бы возникли многочисленные логистические проблемы, пишет Business Insider.