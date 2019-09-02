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В Австралии пилот-стажер Макс Сильвестр благополучно посадил легкий самолет Cessna после того, как его инструктор потерял сознание. Это был первый тренировочный полет Сильвестра — до этого с ним провели только теоретические уроки. С земли за ним наблюдали жена и трое детей.

Студент летной школы в Западной Австралии совершил успешную экстренную посадку 31 августа. Когда инструктор потерял сознание, пилот связался с диспетчерской службой. Во время переговоров с землей Сильвестр признался, что никогда раньше не сажал самолеты. Диспетчер в течение всего полета инструктировал и подбадривал Сильвестра.

Когда Сильвестр посадил самолет, инструктора сразу же забрали в больницу. Врачи оценивают состояние инструктора как стабильное.

Владелец летной школы Air Australia International Чак Макэлви заявил, что никогда не сталкивался с подобными историями за все 28 лет, что занимается этим бизнесом. «Но все случилось так, как должно было, — как мы учим их приземляться», — подчеркнул управляющий.

Макс Сильвестр рассказал, что дважды летал на другом самолете, однако ему ни разу не приходилось сажать воздушное судно. Он признался, что из-за случившегося немного боится летать, но это не помешает ему вновь сесть за штурвал.