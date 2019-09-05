Спортсмен из Новой Зеландии прокатился на американских горках. Во время поездки он умудрился на лету поймать чужой телефон

Спортсмен Сэмюэл Кемпф из новозеландского города Тимару на отдыхе в Испании решил прокатиться на американских горках. Он выбрал один из самых страшных аттракционов парка «ПортАвентура» — тот, на котором вагонетки с пассажирами разгоняются до 134 километров в час. Многие туристы от такой скорости теряют самообладание и начинают кричать, но только не Кемпф.

Во время поездки спортсмен заметил, что сидящий в нескольких рядах от него мужчина выронил телефон. Новозеландец быстро сообразил, что случилось. Он просто вытянул руку — и изящно поймал летящее с огромной скоростью устройство.

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Действия Кемпфа сняла камера, установленная в вагонетке. Когда другие посетители на записи увидели, что провернул спортсмен, то немедленно зааплодировали. Хозяин телефона и вовсе не мог поверить в случившееся — и от избытка чувств обнял Кемпфа.

Секрет молниеносной реакции новозеландца вот в чем. Дело в том, что Кемпф профессионально занимается фистболом. Это такой командный вид спорта, в котором участники с помощью удара руки пытаются приземлить мяч на половине поля своего противника. На проходившем с 11 по 17 августа в Швейцарии чемпионате мира по фистболу Кемпф представлял Новую Зеландию. Разумеется, для игры в фистбол нужно тренировать реакцию, что и продемонстрировал спортсмен.