Билли Айлиш выпустила клип на песню «All the good girls go to hell». Посмотрите его прямо сейчас

Американская певица Билли Айлиш выложила клип на песню «All the good girls go to hell» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?», выпущенного в марте 2019 года.

В новом клипе Айлиш предстает в образе ангела, упавшего с неба в глубокую лужу из нефти. За первые два часа после публикации видео набрало почти полмиллиона просмотров.

Одновременно с выходом клипа Айлиш через сторис в инстаграме призвала поклонников обратить внимание на проблему изменения климата на Земле.