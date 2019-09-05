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Билли Айлиш выпустила клип на песню «All the good girls go to hell». Посмотрите его прямо сейчас
Источник: Meduza
Американская певица Билли Айлиш выложила клип на песню «All the good girls go to hell» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?», выпущенного в марте 2019 года.
В новом клипе Айлиш предстает в образе ангела, упавшего с неба в глубокую лужу из нефти. За первые два часа после публикации видео набрало почти полмиллиона просмотров.
Одновременно с выходом клипа Айлиш через сторис в инстаграме призвала поклонников обратить внимание на проблему изменения климата на Земле.