Рэпер Оксимирон представил новый трек — первый после объявления о своем уходе из лейбла Booking Machine.

Композиция записана для участия в 17-м независимом баттле сайта Hip-hop.ru. Первый раунд баттла стартовал в июне, песни на него принимают до 9 сентября. Тема раунда — «В долгий путь». Также называется новый трек Оксимирона.

В предыдущий раз Оксимирон участвовал в онлайн-баттле на Hip-hop.ru в 2009 году. Тогда он дошел по полуфинала, победителем баттла стал рэпер Babangida. Позже Оксимирон принимал участие в нескольких офлайн-баттлах Versus.