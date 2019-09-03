Жительница Багамских островов спасла 97 собак от урагана «Дориан». Животных успокаивали с помощью музыки и мультфильмов

Жительница Нассау Шелла Филлипс приютила 97 собак. Таким образом она спасла их от урагана «Дориан», который прошел по Багамским островам.

«Это безумие, которое тянется с прошлой ночи. [Собаки] какают и писают без остановки. По крайней мере, они не трогают мою кровать — никто не посмел туда запрыгнуть», — написала Филлипс в своем посте в фейсбуке. Другие жители жертвовали ей переноски для собак, чтобы те могли удобнее расположиться.

Филлипс как может заботится о своих постояльцах. Она даже включала музыку и показывала мультфильмы испуганным и больным собакам, пока ее дом не затопило и электричество не отключилось. «Не представляю, как собаки или другие животные могли выжить, оставшись снаружи. Всем сердцем за них переживаю», — заявила Филлипс.

Она отметила, что пришествие урагана «Дориан» совпало с четырехлетием ее кампании по спасению бездомных собак «The Voiceless Dogs of Nassau». По словам Филлипс, за это время она помогла примерно тысяче животных.