Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории. Он достигнет Флориды к вечеру 2 сентября

Ураган «Дориан» в Мексиканском заливе усилился до пятой (максимальной) категории по . Как сообщает Associated Press, скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час.

Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.

Обычно в Карибском бассейне за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.

В 2018 году ураган пятой категории «Майкл» стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.

Из-за приближения урагана «Дориан» президент США Дональд Трамп отменил свое участие в проходящих в Польше мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны.