Орландо Блум поучаствовал в прямом эфире передачи BBC Radio 1. Он оценивал актерские способности слушателей, изображающих голоса популярных звезд. Например, один участник спародировал Тома Харди в роли злодея Бейна из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Все было хорошо, пока в эфир не позвонила девушка Блума — певица Кэти Перри. Ее представили Джеммой из графства Хартфордшир.

BBC Radio 1

Разумеется, «Джемма» решила изобразить Кэти Перри. С легким британским акцентом она напела первые строчки «I Kissed a Girl». Блум не был в курсе розыгрыша и начал выпендриваться: «Джемма, это было великолепно! Отлично исполнено. Не верю! Но это трудно, ведь я живу с этим голосом».

После этого ведущий эфира раскрыл все карты и поприветствовал Кэти Перри. Та принялась смеяться и подшучивать над одураченным Блумом: «Я-то думала, ты лучше меня знаешь». Видимо, в отместку актер присудил победу не своей подруге, а одному из слушателей.