Уличный художник из Индии Баадал Нанджундасвами уже несколько лет превращает ямы на дорогах города Бангалор в арт-инсталляции. Обычно он ограничивается рисунками, но не в этот раз! Нанджундасвами разрисовал ямы на главной улице под поверхность Луны. Ему в этом помогали местные жители — они перекрыли дорогу, чтобы Нанджундасвами смог превратить колдобины в кратеры. Кроме того, он нанял актера, надел на него костюм астронавта и отправил к выбоине.

После этого художник снял свою версию высадки на Луне. Вот какой она получилась:

Городские власти обратили внимание на работу художника и уже начали ремонтные работы.

А вот как выглядели другие работы Нанджундасвами.