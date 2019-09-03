Картина «Натурщица (на синем фоне)» Fredrik Von Erichsen / dpa picture alliance archive / Alamy / Vida Press

В конце августа Instagram заблокировал безобидное видео, опубликованное итальянским фондом Палаццо Строцци. Фонд регулярно проводит художественные выставки в своем флорентийском особняке — одном из самых знаменитых зданий эпохи Возрождения. Забаненный ролик был обычным анонсом выставки под названием «Наталья Гончарова. Женщина в авангарде вместе с Гогеном, Матиссом и Пикассо».

Выставка откроется в музее уже в конце сентября. Картины Гончаровой решили выставить рядом с полотнами знаменитых художников, которыми она вдохновлялась: Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других.

Что же смутило Instagram? Изображение обнаженной женщины на известной картине авторства самой — работы 1910 года под названием «Натурщица (на синем фоне)».

В разговоре с ведущей итальянской газетой La Repubblica директор фонда Артуро Галансино заметил, что постоянно видит в соцсетях изображения с обнаженными людьми. При этом настоящее искусство соцсеть почему-то не пропустила: «Это неизбежно порождает вопрос: может ли алгоритм определить принципы цензуры?»

Галансино напомнил, что эту и другие работы Гончаровой в стиле ню уже подвергали цензуре. Правда, это случилось больше 100 лет назад — в царской России. Тогда полиция ворвалась на ее выставку (там была и «Натурщица») и обвинила художницу в распространении порнографии. Как отмечают историки искусства, одной из причин скандала стало то, что для художниц в то время существовало негласное табу, ограничивающие возможности работы над обнаженной натурой. Однако суд оправдал Гончарову. Позже ее картины еще несколько раз арестовывали — в том числе по требованию православной церкви. Но под давлением общественности их возвращали художнице.

«Царская Россия была более продвинутой, чем Instagram», — заключил директор фонда Палаццо Строцци в разговоре с британской газетой The Times.

Через несколько дней соцсеть отменила собственное решение и проинформировала об этом флорентийскую галерею. Это случилось после того, как менеджер фонда по социальным медиа сам связался с администрацией Instagram и объяснил, что соцсеть забанила произведение знаменитой русской художницы, пишет La Repubblica.

Теперь видео снова можно посмотреть:

Петр Лохов