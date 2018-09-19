Instagram удалил пост Хабиба Нурмагомедова о «тварях» и «петушарах», опубликованный во время конфликта с Тимати

Администрация Instagram удалила пост российского борца MMA Хабиба Нурмагомедова о «тварях» и «петушарах», опубликованный во время конфликта с рэпером Тимати. Как следует из опубликованного борцом скриншота, запись удалили «за враждебные высказывания и символы».

Текст в записи от 10 сентября начинался словами «Каждая тварь ответит за свои слова». Борец также писал, что «какие-то черти» не будут говорить ему, что делать, и что за будущее Дагестана в ответе мужчины из этой республики, «а не всякие петушары, которые мол чего-то хотят».

В Instagram предупредили, что за новые нарушения правил сервиса доступ к аккаунту может быть ограничен или закрыт.