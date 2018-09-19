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Instagram удалил пост Хабиба Нурмагомедова о «тварях» и «петушарах», опубликованный во время конфликта с Тимати

The Flow
18:03, 19 сентября 2018
Надежный источник

Администрация Instagram удалила пост российского борца MMA Хабиба Нурмагомедова о «тварях» и «петушарах», опубликованный во время конфликта с рэпером Тимати. Как следует из опубликованного борцом скриншота, запись удалили «за враждебные высказывания и символы».

Текст в записи от 10 сентября начинался словами «Каждая тварь ответит за свои слова». Борец также писал, что «какие-то черти» не будут говорить ему, что делать, и что за будущее Дагестана в ответе мужчины из этой республики, «а не всякие петушары, которые мол чего-то хотят».

В Instagram предупредили, что за новые нарушения правил сервиса доступ к аккаунту может быть ограничен или закрыт.

Конфликт Хабиба Нурмагомедова и Тимати произошел из-за отмены концертов в Дагестане исполнителей с лейбла Black Star MC Doni и Егора Крида, которые получали угрозы в соцсетях. Глава лейбла Тимати связал появление угроз с влиянием Нурмагомедова, после чего последний написал пост о «тварях» и «петушарах». Позже в конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавший «братков дагестанцев» «не обижать друг друга».

Конфликт Хабиба и Тимати

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