«Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга». Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к «любимым дагестанцам», в котором прокомментировал публичный конфликт между рэпером Тимати и бойцом смешанных стилей . Ролик появился в инстаграме Тимати, артист написал под записью « ».

«Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут. Просто Хабиб вес сгоняет, он нервничает. По этому поводу его (можно) понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь. Каждому не лень делать селфи и говорить Тимати, туда-сюда», — заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал жителей Дагестана вместо этого развивать туризм. «Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто, да. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, а мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — заключил Кадыров.