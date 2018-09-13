«Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга». Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Тимати
05:33, 13 сентября 2018
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Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к «любимым дагестанцам», в котором прокомментировал публичный конфликт между рэпером Тимати и бойцом смешанных стилей Хабибом Нурмагомедовым. Ролик появился в инстаграме Тимати, артист написал под записью «Кто не понял, тот поймет».

«Братки мои дагестанцы, не обижайте друг друга. Хабиб с Тимати поймут. Просто Хабиб вес сгоняет, он нервничает. По этому поводу его (можно) понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь. Каждому не лень делать селфи и говорить Тимати, туда-сюда», — заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал жителей Дагестана вместо этого развивать туризм. «Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто, да. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, а мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — заключил Кадыров.

Конфликт между Тимати и Хабибом Нурмагомедовым начался после того, как в Дагестане отменили концерты исполнителей лейбла Black Star — MC Doni и Егора Крида. Концерт Крида в Махачкале отменили после угроз в соцсетях, которые полиция расценила как экстремизм. Основатель Black Star Тимати связал отмену концертов с влиянием Нурмагомедова.

Тимати против Хабиба

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