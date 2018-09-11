«Грань перечеркнута, слов назад не вернуть». Тимати и Нурмагомедов поругались после отмены концертов Крида в Дагестане

Российский боец смешанных стилей опубликовал в инстаграме запись о «тварях» и «петушарах» после того, как Тимати и Егор Крид заявили, что тот причастен к отмене концертов лейбла Black Star в Дагестане.

Нурмагомедов заявил, что «какие-то черти» не должны указывать ему, что делать, а что нет. «Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить», — сказал боец MMA. Так он ответил на видеообращение Тимати и слова Егора Крида, который прямо написал, что Нурмагомедов был против его выступления в Махачкале.

Спустя 11 часов после публикации Тимати ответил Нурмагомедову, не называя его по имени. Он напомнил «всем узколобым», что в России «разжигание межнациональных конфликтов на почве „религиозных соображений“» преследуется законом. Рэпер также призвал спортсменов не пытаться «вести глубоко-нравственную мораль», если они дерутся за деньги, добивают лежачих и ругаются матом.

«Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою», — добавил Тимати.

Егор Крид на момент публикации этой заметки не комментировал заявление Хабиба Нурмагомедова.