«Norman Fucking Rockwell!»: Лана Дель Рей выпустила альбом об американской мечте

Певица Лана Дель Рей выпустила шестой студийный альбом под названием «Norman Fucking Rockwell!». Продюсером записи выступил Джек Антонофф, известный по группам Bleachers и fun, а также по сотрудничеству с Лорд и Тейлор Свифт. На обложке альбома Лана Дель Рей запечатлена вместе с внуком Джека Николсона Дюком.

По словам исполнительницы, название пластинки, в котором фигурирует имя американского художника Нормана Роквелла, это восклицание, характеризующее современную американскую мечту. «Вот где мы сейчас находимся — мы собираемся лететь на Марс, а наш президент — Трамп», — говорила она в интервью Vanity Fair.

Альбом «Norman Fucking Rockwell!» можно послушать в Apple Music, Google Play, Spotify и других стриминговых сервисах.