«Lust for Life»: новая песня и очень красивый клип Ланы Дель Рей и The Weeknd

Лана Дель Рей представила клип на песню «Lust for Life», записанную совместно с канадским поп-музыкантом The Weeknd. Она станет заглавной композицией в новом одноименном альбоме певицы.

Lana Del Rey — Lust For Life (Official Audio) ft. The Weeknd LanaDelReyVEVO

Когда именно выйдет пластинка, неизвестно, но Дель Рей упоминала, что премьера должна состояться весной. Также певица рассказала, что в новый альбом войдет ее совместная работа с Шоном Ленноном — сыном Джона Леннона и Йоко Оно.

«Lust for Life» — пятый альбом в дискографии Дель Рей.