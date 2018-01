Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате Она все отрицает, но готова поделиться. Видео

Певицу Лану Дель Рей заподозрили в заимствовании для композиции «Get Free» мелодии песни «Creep» группы Radiohead. Дель Рей написала в твиттере, что ее представители предлагали Radiohead 40% прав на «Get Free», но музыканты «согласны только на 100%». «Теперь мы разберемся с этим в суде», — заявила певица. В свою очередь в Warner/Chappell, представляющей интересы Radiohead, объявили, что слова Дель Рей о том, что Radiohead требуют все издательские права на «Get Free» не соответствуют действительности. В Warner/Chappell также добавили, что судебный иск к певице не подан. Самих Radiohead обвиняли в том, что они заимствовали мелодию «Creep» из трека «The Air That I Breathe» группы The Hollies; Radiohead согласились и включили создателей «The Air That I Breathe» в список авторов «Creep».