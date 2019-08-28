«Кинопоиск» экранизировал комментарии в соцсетях. Получился «Великий русский фильм»

«Кинопоиск» выпустил «Великий русский фильм» — короткометражную картину, снятую по мотивам комментариев в соцсетях. «Мы подумали так: вы в комментариях вечно ругаете русское кино, даже если оно норм или вы не смотрели фильм. Наверное, стоит дать вам попробовать сделать свой собственный фильм!», — рассудили авторы. В итоге из лучших комментариев собрали один сценарий. Сам фильм снимали прямо во время фестиваля «Кинотавр».

Сергей Гилев

Вот как его описывает режиссер Сергей Гилев: «[Это кино] о России. О временах, когда еще существовали печенеги, о Российской империи, о далеком будущем, о нашем времени и полетах в космос. Это фильм о шпионах, о сложных заданиях, о неудачах и большой победе. О том, как весь мир может быть против тебя, но ты все равно найдешь поддержку в семье. О том, как иногда все рушится. Об опасных связях, о последствиях, об отчаянии, дружбе и красивом мире вокруг нас».

Как и «Криминальное чтиво», фильм разделен на несколько новелл. Перед каждой на экран выводят комментарий, который лег в основу сценария.

В первой — сквозной — новелле показана прямая линия с искусственным интеллектом, который управляет Россией. Это женщина по имени Олег.

Вторая новелла посвящена начинающему российскому актеру. Он мечтает стать таким же талантливым и популярным, как Александр Петров.

Третья новелла рассказывает о российской военной базе на Луне. Чтобы ее построить, шпионам пришлось выкрасть у Илона Маска секретные данные.

В съемках фильма поучаствовали Виктор Сухоруков, Денис Шведов, Юлия Ауг, Ирина Горбачева, Катерина Шпица и другие российские актеры.

По неизвестным причинам у картины, снятой «Кинопоиском», нет страницы на «Кинопоиске».