Зеленые долины, высокие горы и водопад! Съемки Норвегии с дрона, от которых невозможно оторваться

Как выглядит одно из самых красивых мест Норвегии, внесенное в список культурного наследия ЮНЕСКО — Нерёй-фьорд — с высоты птичьего полета? Посмотрите на видео, опубликованное на ютьюбе пользователем Shaggy FPV. Там есть долины и горы, а также один из самых высоких водопадов Норвегии — Кьельфоссен. Оторваться невозможно!

Viking Valley Fall Shaggy FPV

P. S. А еще это похоже на анимированную заставку Windows XP.