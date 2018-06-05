шапито
Дрон снял, как владелец пытается спасти его от падения в воду. И спасает!
Владелец дрона спас его от падения в озеро, бросившись в воду в одежде. Видео, снятое чуть не утонувшим беспилотником, опубликовал на ютьюбе пользователь DaveSvorking. У дрона, пояснил он, во время полета разрядился аккумулятор. Как пишет издание Mashable, в таких случаях у беспилотников включается режим плавного снижения. Однако при полете над водой эта функция не спасла бы дрон, если бы владелец не пришел ему на помощь.
Дрон снял, как владелец спасет его от падения в воду
Владелец дрона спас его от падения в озеро, бросившись в водуОпубликовано Шапито 5 июня 2018 г.
«Отличная работа, Дейв!» (англ.яз.)