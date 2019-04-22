шапито
Как быстрее раздуть угли в мангале? Например, можно использовать дрон (для рыбалки он тоже подойдет)
Meduza
Основатель сайта «ХабраХабр» Денис Крючков показал технологичный способ раздувания углей в мангале — с помощью дрона! Получилось довольно эффективно: огонь разгорелся за считанные секунды.
Пользователи назвали способ «гениальным» и пошутили, что «современные проблемы требуют современных решений». Вот только идея — совсем не новая.
На ютьюбе можно найти видео, датированные 2015-2016 годом, в которых обычные дачники также раздувают угли с помощью дрона.
Некоторые и вовсе используют устройства в рыбалке (нужно заметить, вполне успешно).
Предупреждаем! Подобное применение дронов — довольно опасное занятие. Лучше так не делать.