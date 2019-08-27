Вышел трейлер нового сезона «Американской истории ужасов». Теперь это типичный хоррор 1980-х (как «Пятница 13е»!)

Телеканал FX опубликовал трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком «1984». Это сериал-антология, в каждом сезоне которого рассказывают новую (неизменно страшную!) историю.

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Девятая глава сериала — это подражание классическим фильмам ужасов 1980-х вроде «Пятницы 13е» и «Хэллоуина». Главные герои приезжают в летний лагерь, где их начинает преследовать пациент, сбежавший из психиатрической больницы неподалеку. Конечно же, именно он несколько лет назад убил нескольких посетителей этого самого лагеря.

А вот официальные постеры «1984».

Премьера нового сезона намечена на 18 сентября.