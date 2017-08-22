Ужас в ночь выборов и люди в масках политиков: заставка нового сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX опубликовал заставку «Американской истории ужасов: Культ». Седьмой сезон сериала будет связан с политикой: главные герои — Кай (Эван Питерс) и Элли (Сара Полсон) столкнутся с чем-то ужасным в ночь выборов. Во вступительных титрах также можно заметить героев в масках Дональда Трампа и Хилари Клинтон.

Watch it begin. Witness the opening credits for #AHSCult. pic.twitter.com/7X3Cy9W7DV — AmericanHorrorStory (@AHSFX) August 21, 2017

Помимо Питерса и Полсон в сериале снялись Шайен Джексон, Эмма Робертс и Билли Лурд — дочь актрисы Кэрри Фишер.

Премьера седьмого сезона состоится 5 сентября 2017 года.