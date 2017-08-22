шапито

Ужас в ночь выборов и люди в масках политиков: заставка нового сезона «Американской истории ужасов»

Meduza
10:12, 22 августа 2017

Телеканал FX опубликовал заставку «Американской истории ужасов: Культ». Седьмой сезон сериала будет связан с политикой: главные герои — Кай (Эван Питерс) и Элли (Сара Полсон) столкнутся с чем-то ужасным в ночь выборов. Во вступительных титрах также можно заметить героев в масках Дональда Трампа и Хилари Клинтон.

Помимо Питерса и Полсон в сериале снялись Шайен Джексон, Эмма Робертс и Билли Лурд — дочь актрисы Кэрри Фишер.

Премьера седьмого сезона состоится 5 сентября 2017 года.

Первый сезон «Американской истории ужасов» вышел в 2011 году. В основу сериала легли фильмы ужасов, литературные произведения и реальные события, а также американский фольклор. Сюжетно сезоны не связаны между собой.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Дело Кирилла Серебренникова

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме