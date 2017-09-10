Какие сериалы мы ждем в сентябре «Американская история ужасов», два Тима Рота, «Игра престолов» от Marvel и порноиндустрия в Нью-Йорке 70-х

Два Тима Рота, два Джеймса Франко, одна Николь Кидман, электрические сны Филипа К. Дика, американская история ужасов с Дональдом Трампом и еще десяток причин не отрываться от телеэкранов в сентябре. «Медуза» выбрала 13 сериалов, на которые стоит обратить внимание в этом месяце. В начале телевизионного сезона выходит очень много сериалов (в том числе новых сезонов старых шоу) — чтобы список не был огромным, в него были включены сериалы, которые только начинаются, и новые сезоны сериалов-антологий.

Американская история ужасов (American Horror Story), 7 сезон

С 5 сентября на американском FX, с 6-го — в российской «Амедиатеке»

iVideos

События «Культа» начинаются в день выборов. В США, впрочем, это называется Election Night; вечерний подсчет голосов избирателей в стране — одно из самых важных реалити-шоу. Шоураннер Райан Мерфи любит рассказывать, что, хотя Трампа в его сериале и нет, на самом деле весь сезон — именно про Трампа. Начиная с прошлого года «Американская история ужасов» конкурирует еще и с «Черным зеркалом», поэтому сатиры и социологии в ней стало еще больше, а вот хоррора как такового, судя по первой серии, — меньше. Ни Кэти Бэйтс, ни Джессика Лэнг, ни Леди Гага в этом сезоне не участвуют, зато Сара Полсон, Фрэнсис Конрой и Эван Питерс никуда не делись. Среди приглашенных актеров — замечательные Элисон Пилл из «Службы новостей» и Лина Данэм из «Девочек». Пока с этой главой «Американской истории ужасов» ничего не ясно — поэтому мы вернемся к ней с подробным текстом чуть позже.

Стальная звезда (Tin Star)

С 7 сентября на Sky Atlantic, с 8-го — в «Амедиатеке», с 29 сентября — на Amazon Prime

AMEDIATEKA

Сериал, который бьет по всем слабым местам зрителей сразу. Место действия — маленький городок в американских Скалистых горах, то есть локация, одинаково интересная и фанатам этнографических телероманов, и ценителям провинциального мистицизма «Твин Пикса». Почти все создатели сериала — англичане, а родной канал «Стальной звезды» — британский, и это вполне гарантирует качественную детективную драматургию. Ключевой конфликт связан с мигрантами: нефтяная компания открывает вакансии, в тихий городок стекаются маргиналы, а урезонить их может лишь шериф. Он, правда, тоже приезжий: бывший полицейский из Лондона. При этом герой страдает раздвоением личности, так что «Стальная звезда» — не только неовестерн, но еще и парафраз «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда». И заключительный штрих: играет его (точнее, их) Тим Рот. А злодейку из нефтяной корпорации изображает Кристина Хендрикс — культовая фигура из «Безумцев».

Конмэн (Con Man)

C 9 сентября на SyFy

Comic-Con HQ

На самом деле этому веб-шоу уже два года и вышло столько же сезонов, но до настоящего телеканала он добрался лишь сейчас — после череды невероятных приключений. Актер Алан Тьюдик, известный по сериалу «Светлячок», играет в нем жалкую версию самого себя: неприкаянную звезду закрывшегося научно-фантастического хита, который путешествует по Америке, переезжая с одного фанатского конвента на другой, и пытается заработать этим на жизнь. Но в действительности у Тьюдика все в порядке: он сам спродюсировал и срежиссировал этот веб-сериал и собрал на него рекордную сумму на Kickstarter.

Двойка (The Deuce)

С 10 сентября на HBO, с 11 сентября в «Амедиатеке»

Двойка | Deuce | Тизер AMEDIATEKA

Сериал, доказывающий упрямство HBO: несмотря на неудачу с «Винилом» Мартина Скорсезе, канал вновь берется за историю из Нью-Йорка 70-х. Но на этот раз шоураннерами выступают Джордж Пелеканос и Дэвид Саймон — авторы сериалов «Прослушка» и «Тримей». А героями — не музыканты, а пионеры порноиндустрии: продюсеры, актеры и актрисы, бандиты, наркодилеры и прочие авантюристы. Первую серию шоу выложили в интернет еще в августе, и она привела зрителей в полный восторг. Джеймс Франко играет в сериале сразу две роли; жаль, что он и Юэн Макгрегор из «Фарго» будут бороться за премию «Эмми» в разные годы — могла бы выйти забавная дуэль. Впрочем, с Франко еще может посоревноваться Тим Рот. Еще из забавного — Мэгги Джилленхол изображает в «Двойке» проститутку, мечтающую руководить порностудией; а предыдущий сериал, в котором она играла, назывался «Благородная женщина».

Вершина озера: Китайская девушка (Top of the Lake: China Girl)

C 10 сентября на Sundance TV, с 27 июля в «Амедиатеке»

AMEDIATEKA

Важный сериал, который мы уже рецензировали во время Каннского кинофестиваля, — детектив, максимально близкий к тому, чтобы называться телевизионным «Молчанием ягнят». В новом сезоне уже знакомая зрителю сыщица (Элизабет Мосс) и ее напарница (Гвендолин Кристи — Бриенна из «Игры престолов») расследуют гибель китайской проститутки в Австралии. Девушку зачем-то сбросили в океан в чемодане. Героини, в отличие от многих коллег из американских сериалов, не растворяются в работе целиком, — их личная жизнь в этом сезоне даже интереснее детективной линии. Сыщица разыскивает дочь, от которой отказалась, и сталкивается с ее мачехой — лесбиянкой в стадии развода с мужем (Николь Кидман). А напарница-великанша ждет ребенка и воюет на работе с мужчинами, которые никакие и не мужчины, а подлецы.

Особенность сериала — в том, что он не встраивается в привычные рамки телевизионных жанров. Это и не феминистский манифест вроде «Рассказа служанки» с той же Элизабет Мосс, и не триллер о противостоянии женщины и маньяка вроде «Краха» с Джиллиан Андерсон, и не настоящий детектив вроде «Настоящего детектива». А что это — понять невозможно; только и остается, что наблюдать за очень красивыми актрисами в очень странных обстоятельствах, предложенных очень хитрым режиссером Джейн Кэмпион.

Rellik

C 11 сентября на BBC One

BBC

Rellik — это Killer наоборот, а весь сериал — палиндром истории про поиски серийного убийцы изможденными детективами. Потому что преступника ловят в самом начале, а дальше начинается рассказывание привычной истории задом наперед. Насколько это интересно, станет понятно уже на днях. Но трейлер, напоминающий обратную перемотку какого-нибудь «Зодиака», интригует, а британское происхождение сериала заставляют верить, что детектив с предопределенным финалом может быть напряженным.

Лжец (Liar)

C 11 сентября на ITV

Trailers Promos Teasers

Драма о последствиях супружеской неверности, рассказанная с британским тактом при участии очень хороших актеров — валлийца Йоана Гриффита из скромного сериала «Вечность» и англичанки Джоан Фроггатт из «Аббатства Даунтон». Герой и героиня проводят вместе ночь, а потом выясняется, что кто-то снял кольцо, кто-то — преподаватель в школе, а у кого-то в ней учится сын. В общем, все как мы любим. Плюс — в этом эротическом триллере всего шесть эпизодов.

Американский вандал (American Vandal)

С 15 сентября на Netflix

Netflix

Сатирическое шоу, в котором обыгрывается страсть американцев к документальным драмам, снятым по мотивам реальных преступлений. В этот раз в центре скандала оказывается школьный хулиган, отчисленный за рисование фаллосов на машинах преподавательского состава. Товарищи сомневаются в его виновности, берут в руки камеры и начинают собственное расследование — в лучших традициях студенческих трагикомедий и докудрам вроде недавнего «Народа против О. Джей Симпсона».

Сверхлюди (Marvelʼs Inhumans)

C 29 сентября на ABC

Marvel Entertainment

Сериал, заявленный как «Игра престолов» в мультивселенной комиксов Marvel. Главные герои — королевская семья, которая правит очень архаичным и жестоким обществом. В ключевой роли — Иван Реон, уже игравший мятежного бастарда Рамси Болтона в «Игре престолов». Здесь его персонаж тоже ищет бури и поднимает мятеж против брата. А действие происходит то на Луне, то на Гавайях, причем транспортным средством сверхлюдям служит 900-килограммовый бульдог Локджо, который умеет телепортироваться. С 31 августа первую серию шоу можно увидеть в кинотеатрах IMAX по всему миру; и хотя критики ее ругают, как индустриальное явление это все очень интересно.

Электрические сны Филипа К. Дика (Philip K. Dickʼs Electric Dreams)

С 17 сентября — на Channel 4, с 18 сентября в «Амедиатеке»

FRESH Кино Трейлеры

Возможно, важнейший сериал этого месяца. Каждая из 10 серий — экранизация одной из новелл великого фантаста. В ролях — Стив Бушеми, Анна Пэкуин (кстати, все еще удерживающая титул самой юной в мире актрисы, завоевавшей «Оскар»), Грег Киннер, Вера Фармига, Брайан Крэнстон, Джуно Темпл и ветераны «Игры престолов» Лиам Каннингем и Ричард Мэдден. Имена режиссеров, к сожалению, скажут нам гораздо меньше — но из десяти выстрелов хоть один да удастся.

Если мало, еще три сериала:

Смотрите также: Young Sheldon (с 25 сентября на CBS) — ситком о маленьком Шелдоне Купере из «Теории большого взрыва»; первый за 12 лет сериал во вселенной «Звездного пути» — Star Trek: Discovery (с 24 сентября там же); а также пародию на «Стар Трек» и прочую эпическую фантастику под названием The Orville (с 10 сентября на Fox) с надежным комиком Сетом Макфарлейном.