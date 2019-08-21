«От долгов не спрячешься!» Самарская пирамида позора заговорила 🔈

Огромные пирамиды позора, которые «Самарские коммунальные системы» устанавливают перед домами должников с мая 2018 года, продолжили эволюционировать — теперь они заговорили. В бетонные конструкции встроили специальные динамики, из которых раздается вот такая устрашающая запись: «Житель дома [называется адрес], оплатите свой долг за водоснабжение — [называется сумма долга]. От долгов не спрячешься! Оплачивайте услуги ЖКХ своевременно».

По словам представителей «Самарских коммунальных систем», говорящую пирамиду устанавливают лишь перед домами жителей, у которых есть деньги на оплату услуг ЖКХ — и которым уже неоднократно напоминали о долгах. В компании надеются таким образом надавить на честолюбие жителей.

Коммунальной службе действительно удалось добиться своего: «Краткое объявление произвело эффект шумовой гранаты — на звук пошли все соседи, стали задавать вопросы сотрудникам „РКС-Самара“, уточняли детали. Хозяин засуетился, устроил разборку женщинам, ответственным за оплату коммунальных услуг, снял свой позор на телефон — и отправился гасить долг. В результате не прошло двух часов, а домовладелец уже стоял в кассе „РКС-Самара“ и оплачивал залежавшиеся квитанции».

Вскоре пирамиду перевезут к дому другого должника. Ябедничать она будет исключительно в разрешенное законом время — то есть жители все же смогут спать спокойно.