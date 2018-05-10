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В Самаре коммунальщики установили перед домом должника трехтонную пирамиду с надписью «Вы должны»

Интерфакс
13:33, 10 мая 2018

Компания «Самарские коммунальные системы» установила во дворе жилого дома в поселке Зубчаниновка бетонную пирамиду с надписями «Вы должны» и «Здесь живет должник!» Пирамида весит три тонны; послания на ней обращены к местному жителю, который не заплатил компании 60 тысяч рублей за коммунальные услуги.

По словам пресс-службы «Самарских коммунальных систем», сразу после установки пирамиды мужчина согласился оплатить долг. «Как только долг будет погашен, „груз“ переедет к следующему „забывчивому“ абоненту», — сообщили представители компании.

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