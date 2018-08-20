В Самаре закрыли дело о краже трехтонной «пирамиды позора»

Самарская прокуратура закрыла уголовное дело о краже у коммунальных служб трехтонной «пирамиды позора», установленной перед коттеджем одного из должников. «Дело прекращено в связи с отсутствием события преступления», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что компания «Самарские коммунальные системы» не имела права устанавливать пирамиду с надписью «Здесь живет должник» на земельном участке перед домом неплательщика.

Уголовное дело против жителя Самары завели в конце июля. Это произошло после того, как мужчина разбил бетонную «пирамиду позора» и вывез ее подальше от своего дома. По статье «Кража» ему грозило до двух лет лишения свободы.