В Самаре должник за ЖКХ украл у коммунальщиков «пирамиду позора». На него завели уголовное дело

Полиция Самары возбудила уголовное дело по факту кражи у местных коммунальщиков трехтонной «пирамиды позора», которую устанавливают у домов неплательщиков за ЖКХ.

По данным «РКС-Самара», в июле бетонная пирамида с надписями «Здесь живет должник» и «Вы должны» была установлена около коттеджа жителя Железнодорожного района, чей долг за воду и канализацию перед предприятием превысил 45 тысяч рублей. Однако через несколько дней неплательщик, чье имя не называется, решил избавиться не от долгов, а от самой пирамиды. Он разбил верхнюю часть пирамиды и нанял погрузчик, чтобы вывезти конструкцию подальше от своего дома, рассказали в пресс-службе «Самарских коммунальных систем».

Установить подозреваемого в краже оказалось несложно, поскольку все происходящее было зафиксировано камерами наружного наблюдения, отмечают местные СМИ. Часть 1 статьи 158 УК РФ, по которой расследуется дело о краже «пирамиды позора», предполагает до двух лет лишения свободы. Кроме того, должнику придется возместить нанесенный ущерб. Сообщается, что, помимо невыплат за услуги водоснабжения, у подозреваемого по всем финансовым обязательствам уже накопилось долгов на сумму в 25 миллионов рублей.

Украденная пирамида уже найдена, восстановлена и возвращена к дому должника. «Благодаря злоумышленнику работники „РКС-Самара“ увидели слабые места конструкции и усовершенствовали ее. Теперь разбить и увезти пирамиду стало практически невозможно!» — отмечается в пресс-релизе предприятия.

Практика установки «пирамид позора» стала применяться самарскими коммунальщиками с мая 2018 года. За это время пирамида побывала у домов 82 неплательщиков, которые в итоге погасили долги на сумму более одного миллиона рублей. Сотрудники «РКС-Самара» также используют облегченную версию пирамиды, которую подвешивают на кране около балкона должника.