В Москве прошел конкурс водителей автозаков. Вот как это выглядело

УФСИН России по Москве

10 августа в Москве происходило немало интересного. Например, фестиваль Meat&Beat в Парке Горького, согласованный митинг за свободу выборов на проспекте Сахарова, а также конкурс водителей автозаков. Что можно ждать от такого конкурса? Дрифта автозаков? Гонок по пересеченной местности? Массовых заездов? Нет!

Участники конкурса, говорится в сообщении ФСИН, демонстрировали знание правил дорожного движения и умение выполнять такие упражнения, как «змейка», «эстакада», «заезд в гаражный бокс», «параллельная парковка» и другие. То есть делали примерно то же, что нужно при сдаче на права в ГАИ, но на автозаке.

Первое место на конкурсе заняла команда УФСИН по Москве.

«Хочется подчеркнуть, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное, жизнь и здоровье людей, которых они перевозят», — подчеркивается в сообщении ФСИН.