Помните новость о твитах, написанных с холодильника? Оказалось, это фейк (но как он был хорош)

В августе многие иностранные и российские СМИ, в том числе и «Медуза», сообщили, что 15-летняя девочка по имени Дороти опубликовала несколько сообщений в твиттере, использовав «умный» холодильник LG. Автор твиттера @thankunext327 утверждала, что сделала это после того, как мама конфисковала ее телефон и другие электронные устройства. Но, кажется, это неправда.

Вот самый первый твит пользователя:

Я не знаю, будет ли это опубликовано. Я говорю со своим холодильником, какого черта. Мама снова конфисковала все мои гаджеты

В технических данных твита сообщается, что он отправлен с клиента для холодильника — «LG Smart Refrigerator». Но, как сообщает BuzzFeed News, техническую информацию «удивительно легко» подделать. В феврале на Reddit публиковали инструкцию о том, как это сделать, причем в качестве примера в ней как раз приводили холодильник.

«Публикация из случайных мест — это мем», — пишет BuzzFeed. В январе 2019-го пользователь твиттера @meteorbower опубликовал вирусное сообщение, где в качестве источника публикации был указан «GUCCI SmartToilet™» («умный туалет Gucci»).

Журналист BuzzFeed Джон Пассантино сделал нечто подобное в твите 2013 года — там стоит метка «BuzzFeed Smart Fridge» («умный холодильник BuzzFeed»).

В компании LG сообщили, что ни на одном из «умных» холодильников производителя нет приложения Twitter. В некоторых моделях есть браузер, но, если твитить через него, то в технических данных будет сказано «Twitter Web App», а не «LG Smart Refrigerator».

Поиск по твиттеру также показал, что кроме пользователя @thankunext327 никто не публиковал сообщения с устройства «LG Smart Refrigerator».

BuzzFeed News попытались пообщаться с пользователем @thankunext327 в личной переписке. Журналист спросил, какую модель холодильника использовали, чтобы опубликовать сообщение, после чего пользователь отказалась от разговора, назвав вопрос «грубым».

Исходя из этого, можно достаточно уверенно сказать, что история про «умный» холодильник — фейк. При этом все еще неизвестно, ведет ли твиттер 15-летняя девочка и правда ли ее зовут Дороти (свою фамилию она журналистам не раскрыла).

Надеемся, что и это тоже фейк «Умные» духовки включились посреди ночи и нагрелись до 200 градусов. Говорят, восстание машин началось

Фото в анонсе: Andriy Popov / Alamy / Vida Press